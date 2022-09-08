國內今天新增3萬4846例本土個案，共有8縣市突破千例，另新增278例境外移入個案、29例染疫死亡。中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩表示，較昨天稍微降低，但較上周四的3.3萬人多出一些，整體病例呈上升趨勢，和預測呈現一致。

本土個案新增3萬4846例，其中8個縣市個案數都超過千例，包括新北市7840例、台北市4447例、台中市4313例、桃園市4010例、高雄市2547例、台南市1933例、彰化縣1408例、新竹縣1209例。

另外，今天新增中重症個案182例，分別為156例中症和26例重症。指揮中心統計，今年1月以來，本土病例數累計550萬663例，其中2萬4823例中重症，包括9316名死亡。

指揮中心指出，今日新增29例本土病例死亡個案，為13例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、26例具慢性病史、19例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月28日至9月5日，死亡日期介於5月29日至9月5日。

指揮中心說明，今日新增278例境外移入個案中，為148例男性、130例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(27例)，美國(7例)，新加坡(4例)，印度、香港、印尼及日本(各2例)，希臘、德國、緬甸、菲律賓、英國、泰國、荷蘭、韓國、蒙古、法國及土耳其 (各1例)移入，另221例感染國家調查中。入境日期介於今年6月1日至9月7日。