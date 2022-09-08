行政院長蘇貞昌今（8日）主持行政院會，發言人羅秉成轉述，蘇貞昌昨（7）日已經核定今年度每人的基本生活費，預計由19萬2000元調增為19萬6000元，估計有230萬戶受惠，適用明年5月報稅。

蘇貞昌指出，今年度每人的基本生活費，預計由19萬2000元調增19萬6000元，增加4000元，約有230萬戶受惠，預計明年5月報稅時適用，這也是蔡政府連續第6年調漲基本生活費。

他說，根據主計總處8月公布，今年基本生活費若提高至19.6萬元，以四口之家、適用稅率12％試算，約可省稅1920元。今年受到俄烏戰爭與疫情等影響，但根據行政院主計總處最新預估，台灣今年經濟成長率仍可達到3.76％，主要機構預計台灣的通膨率平均約為3％，相較主要國家物價仍平穩。

至於是否持續減徵油價、大宗物資營業稅等，發言人羅秉成表示，減徵相關方案待定案後，將正式對外說明。