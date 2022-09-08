美國民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮．墨菲（Stephanie Murphy）（前排中右）8日率跨黨派眾議員訪問立法院與立委江啟臣（前排中左）等人座談。（姚志平攝）

美國民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮．墨菲（Stephanie Murphy）（前排中右）8日率跨黨派眾議員訪問立法院與立委江啟臣（前排中左）等人座談。（姚志平攝）

蔡英文總統今天接見美國眾議員訪問團表示，期待透過「台美21世紀貿易倡議」，和美國洽簽高標準的貿易協定，以及未來簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA）。訪團團長莫菲則表達「我個人非常希望能在佛羅里達的奧蘭多看到鼎泰豐來開分店」。

蔡英文今天接見美聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組副主席莫菲訪問團表示，去年5月臺灣疫情嚴峻的時候，為了讓臺灣納入美國首波疫苗釋出名單，巴爾眾議員以最快的速度，領銜62位跨黨派議員，她要代表臺灣人民，再次向他們致謝。

她也感謝議員們在中國持續軍演過後，這次特別組團來訪，展現美國國會對臺灣堅若磐石的支持。她強調，臺灣不會屈服於脅迫之下，而更要捍衛我們的民主制度與方式；臺灣也不會退縮，而會更積極與民主夥伴深化合作，共同維護區域的和平及穩定。

總統府提供

蔡英文表示，臺灣會持續和美國一起努力建立更緊密的經貿關係。現在，「台美21世紀貿易倡議」已經宣布將展開協商談判。她期待、也有信心透過這個倡議，和美國洽簽高標準的貿易協定，促進雙方經貿發展。

同時，她也希望未來能和美國簽署「避免雙重課稅協定」（ADTA），為彼此打造更良好的投資環境，期盼在座議員能夠一起支持。讓臺美合作繼續跨大步前進，也期待在兩國攜手努力之下，臺美關係有更豐碩的進展。

莫菲致詞時表示，此次代表團與之前來訪的國會代表團一樣，象徵著美國國會對臺灣堅若磐石的承諾。這是來自國會強而有力的訊息，因為國會是美國政府同等重要的分支，國會有權力擬定法案及政策，這些政策及法案不會隨著總統的政權交迭而消失，而是持續傳承。

她指出，《台灣關係法》就是其中最好的例證，這是國會在40幾年前通過的，在《台灣關係法》之下，美臺關係持續成長且蓬勃發展，我們的雙邊關係在世代交替之下不斷成長，且有愈來愈多緊密合作的機會，尤其在貿易、安全及文化交流方面。

有關深化美臺關係，她在許多領域都看到雙方合作的機會。她認為，國會應該呼籲讓臺灣更充分地參與國際組織，因為臺灣已經證明自己是國際社會負責任的成員，尤其在公衛議題上，臺灣應該在適當的時機參與這些國際論壇。

莫菲認為，國會現在能做最重要的事情之一，就是深化美國與臺灣之間的經濟關係，尤其是推動一個美臺之間高標準的自由貿易協定；文化方面像是學術界、公民社會及政府之間的交流也很重要。此外，「我個人非常希望能在佛羅里達的奧蘭多看到鼎泰豐來開分店」。

法蘭克林則表示，訪團此行就是要印證美國國會對臺灣的承諾，他也非常驕傲在過去幾年看到美臺關係不斷成長。美臺關係的發展不只是在重要的安全方面，當然也包括像是科技、現代化技術等。無庸置疑，臺灣製造的半導體對國際的供應鏈是非常關鍵的。