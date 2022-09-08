9月10日水星加入逆行行列，屆時六星逆行，將為每個星座帶來巨大影響，對此塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文提醒，這段期間不僅說話要小心，下決定前也要再多思考一下，以免造成無法挽回的結果，同時他也分12星座在六星逆行期間的運勢走向，提供大家參考。

【牡羊座】

六星逆行期間，木星在牡羊的關係宮作祟，你和平常互動緊密的合夥人，可能會從有說有笑變成溝通不良；和親密的另一半感情出現裂痕，頻頻出現以往你選擇視而不見的問題，逼得你不得不去正視。也許這是一個很好的機會，讓你檢視自己在與人溝通交流時，是否會習慣性地否認對方的意見。

【金牛座】

六星逆行期間，與人溝通困難是土星、冥王星對金牛下的詛咒，這段期間你說什麽錯什麽，和親朋好友容易出現一言不合、溝通不良等情況，就連隔壁鄰居都能為了一點小事和你吵起來。相信你會從這些狀況中，學會沉默是金、言多必失的道理。

【雙子座】

六星逆行期間，雙子在感情方面會出現反轉的情況，也許是你同時跟好幾個異性約會，或是正在交往的對象並不符合你的理想條件，使你開始觀望是否有更好的人出現。這次逆行會幫助你看清楚，自己內心真正渴望的關係，可能到最後你會落得一場空，但也因此收獲家人的陪伴，重拾以往被你忽略的親情。

【巨蟹座】

六星逆行期間，木星能讓巨蟹在職場上疲於奔命的情況得到緩解。總是擔任勞碌命、工作狂角色的你，過去長期與不給力的同事共事，甚至處處遭到主管打壓卻無法吭聲，但這次逆行的能量會讓你無法工作，或繼續待著同一個工作環境，也因此讓你有時間可以思考，接下來是否要轉換跑道，或留職停薪一陣子。

【獅子座】

六星逆行期間，獅子的人際與感情關係備受影響。人際方面包括與工作上的客戶溝通不良，無法順利簽訂合約，也可能感受到同業競爭對手帶來的威脅；感情方面則是疑心病作祟，懷疑另一半的忠誠，或發現另一半隱瞞你許久的祕密。

【處女座】

六星逆行期間，處女受到海王星的影響，可能會遭遇小人中傷、背黑鍋等情況，引發你內心的挫敗感，更可能讓你陷入受害者情結中無法自拔。看不清為何總有不好的事情發生在自己身上，種種情緒交織，讓你有身在迷霧中，

無法看清前方道路的無力感。

【天秤座】

六星逆行期間，逆行的水星在天秤的命宮遊走，你將落到諸事不順的低谷裡，甚至為了逞一時口舌之快，而惹怒身旁的人，讓你的整體運勢更加不順。這段期間最好保持低調，視沉默是金為最高原則。

【天蠍座】

六星逆行期間，天蠍容易沒來由的感到恐懼，或是打從心底感到人生沒有方向，這股莫名的情緒會讓你用較激進的眼光，去看待生活中發生的大小事，因而對人性感到失望。這段期間可以多靜坐、冥想，讓心情平靜。

【射手座】

六星逆行期間，逆行的冥王星待在射手的財帛宮，若你過去有尚未解決的財務問題，很有可能在此時爆發出來，或和朋友因為金錢觀不同而發生爭執。可以的話就趁早處理過去的財務問題，避免未來發生不可收拾的狀況。

【摩羯座】

六星逆行期間，摩羯的人際與事業聲望受到的影響最大，要特別注意與朋友之間，可能因為在共同推動的事務上理念不合，出現摩擦，進而導致蜚言流語頻傳，使你名聲一落千丈，建議這段期間保持低調，行事衝動容易誤事。

【水瓶座】

六星逆行期間，水星在水瓶的事業宮搗蛋。過去對於事業過度汲汲營營的你，會因為野心過大而無法顧及現實的規劃，樹大招風之下可能招致小人扯你後腿；若你是為人打工，務必落實工作細節，以免遭人陷害。

【雙魚座】

六星逆行期間，木星在雙魚的財帛宮搞破壞，如果你總是花錢如流水、缺乏金錢管理概念，甚至夢想著能一夜致富的話，那你在這段期間所進行的投資理財，反而會讓你遭遇前所未有的財務危機。這一切是在提醒你，除了財神眷顧的好運，人也要腳踏實地才行。