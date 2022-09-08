高市議會8日市政總質詢，國民黨高市議員方信淵針對市民健康議題質詢，方信淵提數據指出，高雄市民平均餘命79.96歲，是六都唯一未過80歲的城市，質疑難道高雄市民活該短命？對此，高市府衛生局長黃志中答詢時表示，高雄近幾年平均餘命持續增加，未來也會繼續努力。

方信淵表示，內政部針對2021年六都平均餘命統計，台北市84.17歲、新北市81.74 歲、桃園市81.35歲、台中市81.13歲、台南市80.55歲、高雄市79.96歲，全國平均80.86歲，高雄是平均餘命唯一低於80歲的城市，且相差平均餘命最高的台北市高達4歲之多。另外，高雄去年整體健康排名也倒退至全國第5名。

方信淵質疑，高雄2013年被評選為國際宜居城市，但當年平均餘命也是六都墊底，高雄為何永遠是「最短命」的城市？究竟是醫療水準不夠還是有空汙或其他因素需要解決，這會讓外界對高雄留有不好的印象，外縣市民眾可能會產生疑慮，導致不敢來高雄。

黃志中答詢說明，針對平均餘命雖然目前是六都最低，但高雄近幾年一直努力，平均餘命也持續增加，特別是去年全國平均餘命往下降，而高雄則是往上升，從縣市合併到現在，高雄平均餘命都在增加當中，整體增加幅度是六都第3名，市府未來會針對相關問題持續努力。