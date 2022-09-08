喬山(1736)8月營收亮眼，昨三大法人轉買超429張，吸引今日追價買盤湧入，開盤以58.4元開出後持續震盪走高，盤中頻頻觸頂，終場爆出7763張大量，收漲停67.1元，寫下2021年10月上旬來波段高價。

喬山8月份營收計新台幣27.5億元，年增20%，月增高達37%，創下8月單月歷史銷售新高，同時也創下了今年的新高紀錄。

依全球各大健身房公布的2022年上半年的會員人數及店數增長狀況，其中星球健身房新增71個健身房，全球達到2,324據點，會員人數也來到1,650萬名；Basic-Fit則新增107個場館，會員人數也以驚人的速度增加到292萬，較去年同期的201萬成長了45%。而Anytime Fitness日前正式宣告喬山已加入其全球供應商行列，Anytime Fitness平均每年持續擴建300個據點，目前共有4,900家健身房，會員人數高達420萬人。

受惠健身房客戶需求持續強勁，喬山訂單已預視到年底，前因上海工廠封控造成供貨的影響，已從6月開始增產補足，雖目前仍有零星缺貨的情形，但積壓訂單已明顯獲得紓緩。現今也觀察到海運費大幅下降、新台幣貶值以及客戶調漲後的新價格實現率持續上升等利多因素，估計下半年的營收及毛利率將持續拉高，下半年營運表現樂觀可期。