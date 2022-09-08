2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會 9／24-10／2溪州公園登場。（吳敏菁攝）

2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會 9／24-10／2溪州公園登場。（吳敏菁攝）

2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會 9／24-10／2溪州公園登場。（吳敏菁攝）

2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會 9／24-10／2溪州公園登場。（吳敏菁攝）

「2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會」於9月24日至10月2日在溪州公園登場，共規劃了7大展區，除了有彰化、臺中、南投、苗栗及雲林共同展出的中臺灣五縣市農產館，還有網美打卡區，來參加活動，可以一次把五縣市最優質的東西一次看清楚。

中臺灣農業博覽會行之有年， 8日在彰化縣政府中庭預告、暖場，以知名偶劇團隊以偶劇演出的方式，彰化縣長王惠美與苗栗縣副縣長鄧桂菊、南投縣政府秘書長洪瑞智、雲林縣政府農業處長魏勝德及臺中市政府農業局主任秘書陳柏宏共同揭幕博覽會舉辦時間。

彰化縣長王惠美表示，榮幸今年由彰化縣主，讓全國鄉親瞭解中部地區優質的農業，品嘗最鮮甜的農產，感受與時俱進的農耕科技。共規劃7大展區，還規劃盆栽雅石展，彙集全臺得獎的盆栽作品，總價值上億元的盆栽與雅石的展覽。

「彰化優鮮館」有彰化盛產的葡萄、芭樂、紅龍果，還有各式花茶精品禮盒、茉莉啤酒、蜂蜜、苦茶油、彰化米、紅殼及綠殼蛋、葡萄啤酒、氣泡酒、紅酒、串番茄、花胡瓜、香菜系列產品、各式手工餅乾、咖啡、羊乳、黑豆等彰化特產，品項豐富無法一一列舉，還有設置「農業學BAR區」讓孩子們在食農教育遊戲中好玩又好學，以及可以在打卡景點「解憂花台」留下美好的闔家照。

另外，由明道大學、工業技術研究院以及彰化縣優質的農場共同呈現的智慧及循環農業展，值得一起來尋寶，親子遊憩區中，還有小朋友最喜愛的氣墊遊樂，以及警察、消防、農夫等互動Cosplay，街頭藝人、美食區及胖卡區、動物認養及多樣舞台展演節目等，入園填問卷參與摸彩活動，把GOGORO電動機車等好禮帶回家。

苗栗縣副縣長鄧桂菊表示，這次苗栗主題是「豐味苗栗」以蜂巢形狀設計展櫃、牆上裝置藝術，歡迎民眾來「豐味苗栗館」品嘗好物。

南投縣政府秘書長洪瑞智表示，南投農特產種類繁多，茶葉與梨子產量更是全國之冠，這次「品味南投」邀請南投13鄉鎮市的青農展售最棒的農產，可以看到高山茶、日月潭紅茶、鳳梨、香蕉、火龍果、玫瑰果醬，邀請全國遊客來「品味南投館」走走。

雲林縣政府農業處長魏勝德表示，「雲林良品」必屬精品，這次從勇奪世界第一的古坑咖啡到外銷新加坡的文旦，並篩選出雲林縣內18個最優質的店家參展，歡迎大家來「雲林良品館」品嘗優質農產。

臺中市政府農業局主任秘書陳柏宏表示，「尋味臺中」以優質的文心蘭及百合作為花卉藝術，為期9天的「2022中臺灣農業行銷暨園藝資材博覽會」歡迎大家有空前來走走。