林智堅論文事件衝擊民進黨選情，國民黨主席朱立倫喊出2022年選戰六都至少過半，新北市長侯友宜接受網路節目專訪，被問到如達標後朱立倫可能出來選2024總統，會支持他嗎？侯友宜回應， 朱主席很認真打拚，把大家凝聚在一起，這是他的角色，覺得他這段時間也很認真、辛苦，站在一個團隊立場，他也扮演好自己的角色，至於未來結果如何？現階段我們就好好打拚，努力把自己角色做好，大家攜手合作。

侯友宜表示，朱主席很優秀，也是一個很能幹的人，他身上有多優點，兩人長期是很好的朋友關係，他一直覺得用正向看待對方，他經常說大家好好努力把事情做好，才會讓這塊土地共好，認為朱主席在現階段國民黨資源不足情況下願意扛責任，他感到很敬佩。

主持人黃暐瀚提問，「朱、侯兩人同一天生日，侯年長朱4歲，但現在你的民調比朱高，晚上政論節目打開，稱兩人有嫌隙，關係好像已經不好，還是你已經竄上來他了，他現在要防著你？現在兩人聯繫還一樣暢通嗎？」

侯友宜笑答，「一樣啊！電話打一打就可以通」，大家平時有事就各忙各的很正常，每個人角色也許不同，但都是希望這塊土地好，像他從最基層刑警出來，為何會去念警校、官校，就是想為好好為國家人民做事，刑警也是一個職位，他一直覺得當刑警很榮耀，可以幫被害者破案，每個職位價值都是同等的，只要你好好做事就好。