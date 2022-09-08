首批AZ單株抗體日前抵台。（本報系資料照）

為提供免疫低下族群更完善的保護，中央流行疫情指揮中心今宣布，疾管署日前已採購1萬劑阿斯特捷利康（AZ）Evusheld單株抗體，首批1728劑已於9月6日晚間抵台，並於今日配送，預計存放於醫學中心及部分區域醫院，經醫師評估後，提供免疫功能低下、曾接受器官移植等族群施打。

Evusheld為預防性單株抗體，為目前對Omicron BA.2、BA.2.12.1、BA.4及BA.5具療效的單株抗體組合之一，可用於暴露前預防，已取得美、法、英、澳及歐盟等多國緊急使用授權（EUA），日前也通過我國食藥署專案許可，可提供給無法接種疫苗或免疫功能低下的族群施打，以降低其染疫風險。

指揮官王必勝表示，經專家諮詢會討論後，Evusheld的適用對象包括成人、12歲（含）以上，且體重大於等於40公斤、6個月內未染疫、一周內與感染者無已知接觸史，且符合1年内接受實體器官移植、血液幹細胞移植或CAR-T治療，或具有效重大傷病卡的嚴重先天性免疫不全病患，3條件之1者，作為暴露前預防使用。

目前疾管署已將Evusheld納入新冠病毒感染臨床處置指引的建議藥物，規劃配置於收治實體器官移植、血液幹細胞移植或CAR-T治療，具有效重大傷病卡、嚴重先天性免疫不全病患的醫學中心及部分區域醫院存放，經醫師評估用藥效益與風險，並充分告知個案後，給予符合條件者使用。

指揮中心呼籲，Evusheld不能取代疫苗接種，按時接種新冠疫苗仍是最具效益的傳染病預防介入措施。指揮中心將持續密切關注國際新冠肺炎藥物的研發使用情形，及國內疫情防治需要，諮詢專家意見，評估採購儲備，維護國人健康。