BA.5疫情升溫，中央流行疫情指揮中心公布，新一波疫情出現首例兒童腦炎死亡個案，為一名2歲女童，無慢性病史，未接種疫苗，快篩陽性後住院治療，隔天出現意識改變、心搏過速，兩度電腦斷層檢查並積極救治，仍不幸在發病第5天病逝

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，2歲女童無慢性病史，未接種疫苗，8月30日發燒、快篩陽性，當天至醫院採檢PCR陽性，發燒並持續咳嗽、流鼻水、嘔吐、8月31日至急診並收治住院，隔天出現意識改變、心搏過速、發燒39.8度，懷疑腦膜炎，但頭部電腦斷層檢查正常，後轉入加護病房，因呼吸窘迫插管使用呼吸器，並給予瑞德西韋、類固醇、降腦壓藥、免疫球蛋白治療；由於病況持續惡化，再度追蹤電腦斷層顯示有急性腦病變、腦壓升高，經積極救治仍在9月3日因多重器官衰竭死亡，死因為新冠病毒感染合併急性腦炎、多重器官衰竭

羅一鈞說明，該名2歲女童是這一波疫情以來首例兒童腦炎死亡個案，上一例兒童腦炎死亡案例為8月11日公布的3歲男童；這也是今年以來累計第30例腦炎個案、第11例腦炎死亡個案。

羅一鈞提醒，今年以來30例兒童腦炎重症個案中，有22位都是5歲以下幼兒，該年齡層是染疫後併發腦炎的高風險群 ，呼籲家長盡速讓孩子接種疫苗，以避免染疫後發生重症。

另外，今天亦公布1例兒童重症個案，為兒童多系統發炎症候群（MIS-C）2歲女童。羅一鈞說明，該童無慢性病史、未接種疫苗，7月6日曾確診，8月29日起發燒、腹瀉，9月2日經轉介至醫院急診，經抽血檢查發炎指數升高、凝血功能異常，診斷疑似MIS-C收治住院，目前仍在一般病房住院中。

指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計203例，包括127例MIS-C、30例腦炎、22例肺炎、10例哮吼、3例敗血症、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及7例到院前死亡，其中30例死亡。