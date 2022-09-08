不少民眾仍不顧告示開進去，但因為尚未維修完畢，無奈只能迴轉出去。（吳建輝攝）

當地商家受到影響，認為台鐵局螺絲鬆了。（吳建輝攝）

辛苦的警方與台鐵人員在現場進行指揮交通與維修工作。（吳建輝攝）

台鐵位在彰化縣大村鄉中正西路的平交道，今天清晨7點多發生柵欄故障，導致上班民眾卡在車陣罵聲連連，約8點多台鐵故障排除，不過下午有民眾反映，台鐵8點多修理好只維持十分鐘就又壞了，一路到11點才又開，同樣只好了半小時左右，又壞到現在，真的很誇張;記者實際到場，發現警方已經拉起封鎖線，直接禁止民眾進入。

在鐵路旁做生意的賴先生表示，事實上從上禮拜六颱風來的時候就有一次，後來越來越嚴重，每天都會故障個2、3次，昨天晚上也故障過一次，今天清晨7點多這次確實很誇張，一路到下午斷斷續續，故障修好沒多久，馬上又故障。

賴先生說，警察真的很辛苦，頂著烈日在那邊站崗，對於民眾的話，中正西路是連接員林與大村的重要道路，現在都卡住了，必須多繞超過3公里路程，超過10分鐘以上，真的很不方便，認為台鐵真的要檢討，簡單的故障也處理不好。

台鐵局表示，故障主因是員林站計軸器遭到干擾導致號誌故障，原因仍需查明，包括擺搪路平交道、中正西路平交道2處平交道受到影響，影響用路人通行，截至10點45分止，共影響15列次、延誤403分鐘、將近3200人次受到影響，目前正積極排休當中。