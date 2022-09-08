黑隊成員感動抱成一團。（三立提供）

中視、三立外景實境綜藝《綜藝玩很大》今年吳宗憲、KID（林柏昇）再度入圍益智及實境節目主持人獎，KID很期待但以平常心面對，小鬼下周離世2周年，他表示仍然覺得是3人一起入圍，KID對去年沒得難過一陣子，但不知不覺一年過去，又再度燃起希望。

而《綜藝玩很大》歷經了9個月新形態固定班底的模式，即將迎來最終章，也正式進入最後一個打卡點的製作，所有人在高溫40度的曝曬下，將一根一根的竹子釘上，一捆一捆的茅草綁牢，為花蓮新豐隧道口的公車亭，賦予全新樣貌，可望再度在此處帶起另一波觀光打卡人潮。

本季最終戰兩隊迎來的金鐘女配角曾沛慈及資深玩粉張棋惠，皆替兩隊增加不少戰力。首次參與外景節目錄製的曾沛慈，出乎意料的在各項遊戲當中表現出色，這次參與對於黑隊來說像是如魚得水，最終勝負的結果會因此出現什麼變化，令觀眾相當期待後續發展。

錄影過程中製作單位請大家寫下這段日子對彼此的心底話，當所有競賽結束後，兩隊坐下來吃了一頓「最後的晚餐」，不但票選出這一季的MVP，也在餐桌上依序將卡片內容念出來，每位班底都流下不捨及感動的淚水，這3季當中有各種酸甜苦辣的回憶，最後誰輸誰贏是其次，彼此感受到像家人般的友情，才是最大的收獲。