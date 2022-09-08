隨著直播及社群平台的興起，越來越多長相甜美、身材火辣的正妹網紅，都加入直播的行列，希望能因此打開知名度，而直播主依梨便是如此。她因擁有亮麗外表與高䠷又豐滿的魔鬼身材，並經常在社群平台上曬出短片而使TikTok吸引超過12萬追蹤。近日她更PO出多個享受美食的短片，性感的穿搭卻讓網友們全歪樓。

擅長經營各種社群媒體的依梨，近日經常在TikTok上，分享自己外出享用美食的影片，而影片中只見她穿著一件胸口鏤空的黑色上衣，大口的吃著美食，並對著鏡頭露出滿意的表情，而她一下彎腰，飽滿的北半球曲線就從鏤空處炸出，電得網友看了直呼「好美」、「好看」、「這吃起來一定是甜的，看依梨滿臉幸福的表情就知道」、「完了完了，徹底淪陷了～看依梨這吃貨吃美食也可以這麼心動，是不是心律不整了」、「妳男朋友比較幸福有了你」、「暈了」、「難怪食物怎樣都好吃」、「依梨真可愛」、「看你吃就夠了」。

事實上，本身是直播平台實況主的依梨，因私底下十分喜歡遊戲，而經常透過直播平台或是個人YouTube頻道分享自己打遊戲的影片，受到大批網友的喜愛，加上身材凹凸有致的她，也經常穿著火辣服飾DIY組裝各種櫃體，還會IG上曬出各種福利照及影片，使她人氣快速飆升。