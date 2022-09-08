今（8）日，基隆市長候選人謝國樑針對公督盟的執行長用「狗」字辱罵蔣萬安委員，謝國樑對此作出回應，並表示，公督盟成立的那一屆，正好是2008年自己第一次擔任國民黨立院黨團代理書記長，因此印象非常深刻。當時，因爲單一選區第一次實施，而民進黨在陳水扁總統施政不力的情況下，國會全面大敗，我們一共取得了超過七成以上的席次，而民進黨無法匹敵。

謝國樑指出，在那個時機點，民進黨在國會的席次完全無法起監督作用，公督盟這個團體就應運而生，用另種角度來進行在野監督。自此之後，公督盟就開始用很偏頗的角度來攻擊國民黨跟非民進黨的候選人，並且持續的在公共議題上，例如反對美牛，但不反對萊豬等進行一種側翼的角色。

謝國樑說，自己在2008年於立院第一次擔任國民黨團代理書記長時，黨團就決議不提供黨籍委員問政的資料給公督盟，在2008年時當時就惹怒了公督盟，也才一直對我們的國會問政有很多批評，而很多民進黨的委員也被扶植為所謂公督盟第一名的立委，用來打擊國民黨的候選人，而這其中也不乏許多因案判刑的「有爭議」委員。

謝國樑認為，一個立委的表現，並不是一個團體說了算，而是要看這個立委有沒有從不同角度來傳達選民跟我們的國家需要被關注的議題。所以，這一次自己要站出來聲援萬安委員，大聲的跟公督盟說，你們罵人家「狗」是不對的，以及你們所評比第一名的立委，也不只一個因案判刑。

謝國樑說到，要嚴正譴責公督盟用這樣的字眼來辱罵人，雖然公督盟是公民團體，也並非評比或衡量一個立委問政的唯一標準。自己相信選民的眼睛是雪亮的，還是能夠看得出，公督盟最終的存在目的，其實就是扮演民進黨的側翼！