校園防疫新制新指引將上路，嬰幼兒托育也受關注，0到2歲嬰幼兒仍實施1人確診3天停止送托的規定，不過，中央流行疫情指揮中心今（8日）也公布，9月12日起 2歲以上嬰幼兒快篩陰仍可送托。

衛生福利部因應疫情趨勢發展，自9月12日起調整托嬰中心及居家托育服務相關防疫措施如下：

(一) 針對確診、快篩(2歲以上幼兒及工作人員)或PCR陽性個案，實施7天居家照護，期滿無症狀可恢復收托及提供服務。

(二) 所屬班級之嬰幼兒與托育人員，採自主應變，全班暫停托育3天；但經快篩(2歲以上幼兒及工作人員)或PCR陰性者可收托及提供服務，如有症狀應儘速就醫且不可收托及提供服務。

(三)針對與確診者(或快篩、PCR陽性個案)摘下口罩共同活動15分鐘以上，採自主應變，暫停托育3天；但經快篩(2歲以上幼兒及工作人員)或PCR陰性者可收托及提供服務，如有症狀應儘速就醫且不可收托及提供服務。

衛福部說明，快篩試劑適用於2歲以上幼兒，為降低照顧型機構群聚感染風險，已依托嬰中心工作人員及2-3歲幼兒，以每人每週1劑估算公費試劑數量，配送至全國1,437家托嬰中心。至於未滿2歲嬰幼兒如需進行PCR核酸檢驗，可至全國指定社區採檢院所，名單已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19防疫專區」/臺灣社交距離App及採檢地圖/ COVID-19全國指定社區採檢院所地圖(網址：https://reurl.cc/QjM9bM ) 。

衛福部再次說明，有關疫情之故致須請假者，托嬰中心工作人員確診、快篩陽性或居家隔離者，可請防疫隔離假；嬰幼兒暫停收托期間，家長如需照顧子女，得申請防疫照顧假。