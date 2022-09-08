高雄市前金區自強一路新建案「東金寓所」8月時疑似施工疏失，害7戶鄰宅傾斜變危樓。工務局取得全數受災戶同意後全面拆除，8日提前10天拆除完工。7日已開放臨近商家南往北的單向車道通車，自強一路預定9月底全線通車。

該建案疑似地下室開挖工程、擋土壁密合度不足，外側補強止水樁密度不足，造成基地轉角處地基流失，今年3月就曾導致路面坍塌意外、遭市府勒令停工，6月底才順利復工，8月又發生鄰宅傾斜意外，導致7戶鄰宅遭判定危樓需拆除。

該事件歷經2次協調會，建商「育瑪建設」願意提存5000萬元成立專戶，提供擔保，也會負擔受災戶2年的租金，市府另委由建築師公會協助鑑估求償。

林欽榮表示，除了工地外，周邊建物的安全仍須加強維護並要求24小時建築物監測儀必須隨時保持監測。工務局建管處、四大專業技師公會仍持續注意拆除安全及清運作業，進行工地監控量測，並要求承包商24小時派專業技師作即時數據的監控及判讀，以為應變。

為了周邊民眾通行及安全需求，工務局也邀集承包商、警察局、交通局及本局養護工程處等單位，針對自強一路後續拆除施工範圍、AC路面鋪設及通車動線之交維計畫充分討論，7日開放臨近商家南往北的單向車道通車，自強一路預定9月底全線通車。

林欽榮表示，已持續請民政單位陪同承包商慰問鄰損戶，關心其需求，另也責令工務局與法制局組成專案小組，逐日瞭解及協助起造、承造及監造人與鄰損戶賠償協商進度，務求鄰損戶求償有保障。