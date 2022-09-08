桃園市一名10多歲郭姓少女，接種輝瑞BNT疫苗後11天出現發燒、喉嚨痛、頭痛等症狀，心臟超音波顯示心收縮功能下降，血液檢查結果顯示心衰竭，符合心肌炎診斷，核予救濟金300萬元。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，本案是目前獲得疫苗受害救濟的個案中，年紀最輕的一位。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）於8月11日召開最新一次會議，共審議70案，其中14案予以救濟，分別為10案AZ、2例BNT、1例莫德納、1例高端。

桃園市郭姓少女接種BNT疫苗11天後發生發燒、喉嚨痛及頭痛等症狀，心臟超音波顯示心收縮功能下降，血液檢驗結果顯示心衰竭，心電圖顯示三度房室傳導障礙，磁振造影檢查顯示心肌炎變化。

會議紀錄記載，郭姓個案的臨床表現符合心肌炎診斷，但症狀發生時間與接種COVID-19疫苗後較常發生心肌炎的合理時間不符，經綜合研判，該症狀無法確定與接種疫苗（BNT）的關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表障礙給付之規定，核予救濟金300萬元。

另外，一名台南市白姓個案接種AZ疫苗9天後發生頭暈、食慾不佳等症狀，接種疫苗11天後因近1個禮拜昏睡、意識改變合併失禁等症狀就醫，腦電圖檢查顯示雙側額顳區嚴重瀰漫性皮質功能障礙，磁振造影檢查報告顯示疑似急性瀰漫性腦脊髓炎，經醫師診斷為自體免疫發炎性腦炎。

會議紀錄記載，依目前醫學實證，僅有接種AZ疫苗後出現自體免疫發炎性腦炎的個案報告，而無大規模系統性相關研究，故其症狀無法確定與接種疫苗的關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」第18條第1項及其附表嚴重疾病給付之規定，核予救濟金50萬元。

至於彰化縣陳姓個案，接種莫德納疫苗後40分鐘出現頭痛、眼痛、吞嚥困難、呼吸喘等症狀，經醫師診斷為過敏性咽喉水腫合併急性呼吸衰竭，核予救濟金2萬5000元；另有一名台南市陳姓個案，接種高端疫苗後10分鐘出現呼吸急促、頭暈、全身虛弱及起紅疹等情形送醫，核予救濟金5000元。