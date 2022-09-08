晶圓代工大廠台積電(2330)公布2022年8月自結合併營收2181.32億元，較7月1867.63億元成長達16.8％、較去年同期1374.27億元成長達58.7％，再創歷史新高。累計前8月合併營收1.43兆元，較去年同期9965.4億元成長達43.5％，續創同期新高。

台積電預期第三季營收將季增逾1成、連9季創高，雖然半導體庫存調整將持續至明年上半年，但屬於典型周期調整，今年美元計價營收成長調升至34～36％，明年稼動率維持健康、營收可維持成長，未來幾年營收年複合成長率（CAGR）維持15～20％目標不變。

近期市場雜音頻傳，美系外資報告指稱台積電先進製程恐遭客戶砍單，7奈米及5奈米稼動率下滑，使台積電規畫關閉4台極紫外光（EUV）曝光機，以節省龐大電費開銷，甚至預期將下修營收年複合成長率（CAGR）15～20％的長期營收目標等。

對此，台積電罕見駁斥揣測謠言，雖表示不評論市場傳聞，但重申先前法說預期，表示今年產能將維持緊繃。儘管總體經濟的逆風帶來的短期不確定性可能持續存在，認為對於半導體長期需求結構性提升的現象仍然穩固。

台積電表示，針對機台設備皆有年度規畫，並依循不影響正常營運前提下進行例行維護與升級。重申未來幾年以美元計價營收的年複合成長率將落於15～20％不變，今年成長預期落於34～36％（mid-thirties），明年仍將維持成長，整體營收及獲利成長預期不變。

而蘋果新款iPhone 14系列即將開賣，並採取處理器差異化策略。另一家美系外資出具最新報告剖析可能狀況，認為銷售反應將左右台積電明年營運成長表現是否達標，對此微幅調升今明2年每股盈餘預期，維持「優於大盤」評等、目標價780元不變。

美系外資指出，蘋果貢獻台積電去年營收約26％，若今年低價iPhone機型銷售不佳，台積電5奈米稼動率明年首季可能出現更大幅度下滑。若蘋果iPhone 15持續採取差異化策略，則明年營收成長11％預期有調降空間，但若全數採用3奈米製程，預期營收成長可順利達標。