億光(2393)公布8月營收15.63億元，月減4.63%、年減30.31%，營收表現略低於法人預期，營收表現略低於預期，與預估差異為-9.66%，並呈現連四個下滑。前8月營收138.31億元，年減18.81%。法人投資建議維持區間操作，外資連4天賣超下，股價連日下滑，周四止跌上彈，收漲1.2%報37.85元，拚返5日線上。

億光今年第三季方面，高通膨因素導致終端消費性產品需求減弱，供應鏈開始去化庫存，預估照明、背光產品出貨相對較弱。而不可見光因今年上半年基期已低，消費性電子、手機產品則受惠於車用、高階鍵盤應用需求帶動，預估營收表現相對穩定。法人預估，第三季營收48.22億元，季減6.15%、年減27.17%。

2022年方面，法人預估營收205.16億元，年減18.01%。各產品線出貨皆呈現下滑走勢，營收下降原因，其一包含隨著疫情減緩，先前受惠於宅經濟引導的家電、NB相關需求下降。其次高通膨因素也影響終端消費性產品需求及Mini LED背光搭載率。最後，關於近日大陸防疫再起封控措施，影響產能及供應鏈表現。

獲利能力方面，雖營收規模下降，但因生產成本下滑且無一次性費用影響，法人預估，毛利率小幅提升至27.99%，營業利益年減31.62%。考量業外有匯兌利益挹注，且稅率相對下降，預估稅後純益年減23.31%，EPS 3.35元。

投資建議方面，億光發展策略著重於利基型產品(如Mini LED、不可見光、車用產品)，有助於避開大陸廠商低價競爭，整體營運體質朝正向發展。但受到終端市場需求疲弱影響，法人預估2022年獲利能力下滑，投資建議維持區間操作，目標價給予47元。