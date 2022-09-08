民進黨新竹市長參選人沈慧虹8日至香山長興宮參香，針對無黨籍台北市長參選人黃珊珊支持「沒有政治包袱」的高虹安，沈慧虹表示不認同，她說高虹安背後是國民黨前市長許明財、前議長謝文進等舊勢力，反問高虹安的「舊勢力包袱」是不敢講，還是不能說的祕密？

沈慧虹8日在市議員參選人林盈徹、楊玲宜，鹽水里里長陳文榮、內湖里里長王斌展，長興宮主委王炳南、鹽水社區發展協會前理事長陳炎文陪同下，赴香山掃街拜票。沈慧虹說，近期將在香山區成立競選總部，是民進黨首次在竹市設立雙競總，代表重視香山的承諾和決心。

針對黃珊珊否認曾想找沈慧虹接北市副市長，並表態希望大家支持沒有政治包袱的高虹安，沈慧虹表示，自己和黃珊珊一直都是好朋友，但不認同高虹安「沒有政治包袱」的說法。

沈指出，高虹安常自稱第三勢力、超越藍綠，但在基層拜票時，不是許明財陪同，就是謝文進相伴，可看出高虹安背後就是舊勢力，但高從來不敢講，也不敢提，她批評高虹安怎麼可能沒有包袱？根本是「藍白雙包袱」。

至於林智堅要回防香山固樁，沈慧虹則說，香山是林智堅的故鄉，他也一直都在，香山對林姓子弟也非常愛護，跑行程時也聽鄉親說，姓林的只挺林智堅，議員只選林盈徹。

香山過去雖長期被遺忘，但沈慧虹說過去8年，市府開闢三姓橋路、打通茄苳向東延伸道路、串連竹苗自行車道、新建那魯灣園區、活化十七公里海岸線、設立華德福幼兒園等，未來也將持續設立華德福國小與國中，完成香山綜合休閒運動館，持續翻轉香山。