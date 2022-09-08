今年季配息ETF的零股交易火熱，有「季配息ETF績效王」稱號的元大台灣高息低波（00713）本月加入ETF配息熱戰後，一舉奪下零股交易爆紅榜冠軍。據統計，9月零股成長排行，更有多達五檔季配息ETF上榜，其中績效見長的00713成長率高達3倍，強勢輾壓眾台股ETF，成為零股族最關注的投資新寵。

此外，7日台股重挫，00713單日零股交易也創下歷史紀錄，全天成交超過19.6萬股，創去年11月除息以來次高。去年00713除息前夕，盤中零股一度呈現「十倍速」成長，今年在公告配息到7日短短四天，盤中零股也從8月底低點的1.6萬股暴增到近20萬股，再現「十倍速」的威力。

今年台股ETF話題不斷，季配息ETF逐漸成為各投信的「標配」後，更是幾乎每月都有配息題材。零股交易連動台股ETF的話題，也出現愈多投資人透過零股買季配息ETF的新趨勢。

觀察先前00878、00900等季配息ETF除息，前夕都吸引不少股民布局零股，而9月以來在新上市ETF及新加入季配息ETF行列的00713加持，盤中零股日均量的成長排行，有十檔台股ETF的買氣較8月翻倍，並有五檔是季配息的ETF，買氣驚人。

這十檔零股均量倍增的ETF，依序有00713成長369％、0050成長185％、富邦公司治理增加160％、富邦台50成長148％、凱基優選高股息30增加148％，還有中信臺灣智慧50、FT臺灣Smart、第一金工業30、新光臺灣半導體30及0056也上榜。

而季配息的ETF包括00713、凱基優選高股息30、中信臺灣智慧50、FH臺灣Smart及新光臺灣半導體30。00713在成長率稱冠所有ETF外，因績效突出且長期配息穩健，9月以來零股日均量逾11.5萬股，也是前述五檔爆紅季配息ETF中交易量第一。

00713訴求「高品質、高股息」選股，不僅精選高股息率，也積極考量個股未來獲利的成長性，讓配息再成長，並兼顧波動控制，例如許多存股族喜愛的台塑、大統益、宏全、中保科等，是目前00713的主要持股。

00713已在2020-2021年拿下高股息ETF績效冠軍，今年改為季配息後，知名度大開，連小資族和零股族都積極布局。該ETF預計19日除息1.45元。