連日來，俄羅斯總統普丁的遠東之行備受關注，從勘察加到符拉迪沃斯托克（海參崴），從觀摩「東方-2022」大型聯合軍演到出席第七屆東方經濟論壇全會。《北京日報》報業集團旗下的新媒體「長安街知事」分析，普丁此行意在向美國為首的西方釋放強烈信號：俄羅斯不會被孤立，且正在「轉向東方」。

當地時間9月7日，普丁出席在海參崴舉行的第七屆東方經濟論壇全會，這是俄羅斯一年一度主辦的重要國際性活動，今年的主題為「邁向多極世界」。分析稱，普丁在論壇上的講話涵蓋廣泛議題，總結起來有三大要點。

其一，孤立俄羅斯「是不可能的」。

在講話中，普丁強調，「無論某些人如何希望孤立俄羅斯，他們都不可能做到。只要看一下地圖就知道。」

分析稱，儘管美方稱俄羅斯正處於「孤立狀態」，但就拿這場論壇來說，來自67個國家和地區的5000多名代表參加了該論壇。而剛剛落幕的俄「東方-2022」軍演中，則有包括中國在內的13個國家、5萬多人參演。參演國家不僅包括俄羅斯的傳統盟友，也有亞塞拜然、阿爾及利亞、寮國和尼加拉瓜等夥伴國家。更讓美國感到擔憂的是，盟友印度也參加了軍演及論壇，並承諾與俄羅斯加強聯繫。

印度總理莫迪在東方經濟論壇上表示，印度願意加強與俄羅斯的夥伴關係，特別是在能源領域和北極問題上。俄羅斯有機會通過供應焦碳成為印度冶金行業的重要合作夥伴。

其二，以美國為首的西方，主導地位下滑。

普丁稱，西方想把自己的行為模式強加於人，但美國在國際政治上的主導地位在不斷下滑。他指出，西方想要維護只對其有利的世界秩序，特別是美國，只顧追求自己的利益，「在任何事情上都不會限制自己」。

當前，歐洲正面臨嚴重的能源危機，能源價格飆升，通脹居高不下。美國和歐盟指責俄羅斯減少向歐洲客戶供應天然氣的行為，稱其是在利用能源實施「敲詐」。

對此俄方表示，是美國通過推動歐洲多國領導人採取「自殺式」行動切斷與俄的經濟和能源合作，從而引發了歐洲天然氣供應危機。

普丁還揭露了西方在糧食問題上的虛偽面目。他說，幾乎所有從烏克蘭運出的糧食都未運往窮困的發展中國家，而是運往了歐盟國家。

其三，俄羅斯正「轉向東方」。

「俄羅斯的未來在遠東和北極。」普丁指出，當前國際關係體系發生了變化，亞太國家地位上升，成為技術發展和吸引力中心。

從「東方-2022」軍演到東方經濟論壇，「東方」的意義對當下的俄羅斯來說不言而喻。

歐洲「洞察與全球趨勢」網站稱，在當前的背景下，東方經濟論壇對於俄羅斯來說具有一種特別的、更高層級的重大意義，這是其重新調整國家經濟方向努力的一部分，以使其轉向西方之外的亞洲，努力在全球建立替代方案。

東方經濟論壇舉辦期間，俄羅斯與亞太地區國家陸續簽下大單。

6日，俄羅斯和緬甸簽署了2022-2023年和平利用原子能合作路線圖，包括可能在緬甸建設帶有低功率反應堆的核電站。

當天，俄羅斯農業部副部長謝爾蓋·萊溫還表示，俄羅斯有意擴大對越南的糧食供應。

《日經亞洲評論》稱，泰國、越南和緬甸等東南亞國家正在加強與俄羅斯的經濟聯繫，希望遏制通貨膨脹，促進經濟從疫情中復蘇。

「長安街知事」分析，在俄羅斯「轉向東方」的同時，西方對俄制裁反噬效應凸顯，歐洲通脹及能源危機雪上加霜。

在俄羅斯決定無限期停止通過「北溪-1」管道輸送天然氣後，德國能源巨頭Uniper表示，不排除德國最終考慮實施天然氣配給。歐盟各國能源部長將於9月9日舉行特別會議，討論如何採取一些「緊急流動性措施」，來應對歐洲能源行業潛在的「雷曼危機」。

「歐洲種下什麼就收穫什麼」，土耳其總統埃爾多安表示，今年冬天歐洲將面臨嚴重的能源問題，歐洲的能源危機是「自食其果」。與此同時，美國卻「說一套做一套」，在諸多領域維持從俄進口，涉及產品類別數以百計。

美聯社上月報導稱，美國政府對俄羅斯施加制裁大約半年來，超過3600船木材、金屬、橡膠等俄羅斯商品運抵美國，月均進口額10億多美元。

報道稱，美國號稱要用制裁對俄經濟造成「毀滅性打擊」，但出於自身利益，在諸多領域維持從俄進口，涉及產品類別數以百計。如果禁止進口某些產品，美方相關產業所受傷害比俄方損失更甚。

美國把歐洲拖進戰爭泥沼，讓歐洲獨自面臨即將到來的「寒冬」。正如英國前議員喬治·加洛韋所說，「美國準備好讓烏克蘭戰鬥到最後一滴血，最終，它也準備好讓歐洲流盡最後一滴血」。