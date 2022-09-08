台灣鋼鐵集團(簡稱台鋼集團)旗下特殊鋼廠榮剛(5009)公告8月份自結合併營收為新台幣11.08億元，年增30.5%、月增0.47%；累計1-8月自結合併營收79.89億元，年增48.1%。

榮剛連續兩個月營收突破11億元，公司表示，從去年第四季以來接單持續暢旺，產品售價走升，已帶動營收連續6個月締造10億以上的亮眼表現，在第二季接單滿載及高毛利產品組合增加的情況下，公司有信心第三季及第四季的營收與獲利將表現更好，營運佳績可期。

榮剛指出，目前接單已至明年1-2月，由於地緣政治的關係，開啟全球新的冷戰時代，預計歐美各國未來必致力於擴展軍備，公司看好軍工用料的需求有機會增加，且屆時軍工占用民生工業特鋼產能亦會產生轉單效應，將使公司雙重受惠。

航太產業的部分，復甦力道強勁，榮剛表示除了波音之外，近期也有接到空巴供應商、中國單走道客機訂單。此外，由於歐洲禁用俄羅斯天然氣，只能從其他國家進口，挹注8月油氣接單相當大的成長。整體來說，公司對市場前景抱持正向看法，獲利將繼續維持成長走勢。