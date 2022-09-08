韓國現代汽車集團8日指出，經Euro NCAP(歐盟新車安評會)謹慎評估並經過多重測試後，旗下的豪車品牌Genesis GV60休旅車擊敗參賽群雄，並贏得歐洲汽車中，安全係數最高的寶座。

6月才打入歐洲市場的Genesis GV60休旅，沒想到在短短幾個月內，就獲得這家獨立安全機構Euro NCAP最高5顆星的安全評等。據悉，GV60在成人與孩童乘客，以及弱勢道路使用者項目均表現優異。至於正面以及側面撞擊測試，GV60同樣也有很好的成績。

之前，Genesis其它車款，也都得過Euro NCAP所給予的5顆星評價，像是G70運動房車、G70 Shooting Brake旅行車、G80豪華轎跑，還有GV70與GV80豪華休旅。

Genesis在電動車產品系列也很努力在推進，例如純電G80與GV60均相繼上市。不過，只有GV60是與現代汽車IONIQ 5以及起亞EV6，同樣出自集團E-GMP電動車生產平台之手。