台中市北屯區大坑國小8日舉行遊戲場啟用典禮，其中扇形溜滑梯可同時多人一起使用，孩子們和貴賓開心溜溜樂；此外還有太空球攀網滑梯，以及幼兒園攀岩等設施，可提供學生多樣式體能訓練，更是校園裏的快樂天堂。

大坑國小校長趙秋英，特別邀請聯手爭取290萬元經費的立委莊競程、市議員曾朝榮出席；趙秋英特別感謝倆人支持大坑國小各項建設並協助爭取教育部與台中市教育局共290萬元經費。她說，遊戲場主要包括扇型超大溜滑梯，可以同時容納多人使用，不必像傳統式需接續排隊；太空球攀網滑梯，以及幼兒園攀岩等設施。

她指出，從設計理念來看，這座遊戲場，可讓孩子在下課後，有體能訓練場地，可增進彼此互動與合作的人際關係。規劃當初以環保永續理念為基礎，為配合學校自然景觀地理環境，遊戲場底下鋪面採用小礫石，屬於自然建材，可以循環再利用，有別於一般學校草皮，都是用塑膠硬地墊。

莊競程致詞表示，之前教育部專案計畫，只同意核定補助大坑國小90萬元經費，他認為金額太少，只夠規劃「罐頭式」遊具，因此向教育部國教署極力爭取，終於獲得290萬元的補助經費。

莊競程表示，大坑國小有豐富生態，因而不能以學校規模，設計遊戲器材，而應該融合該校生態，不論遊樂、體適能、教學活動都可一氣呵成，對學校才具有意義。

大坑國小校友曾朝榮指出，新的遊樂讓校園充滿生氣，新遊樂場是孩子的快樂天堂，多元的遊戲設施，讓學生在學習之餘也能與體能、遊戲相結合，又可以享受與同儕歡樂時光，增進同學間的情誼，讓每個小朋友擁有快樂的童年。