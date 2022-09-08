花蓮門諾醫院配合國健署政策，自7月1日起提供肺癌高風險族群2年1次免費低劑量電腦斷層(簡稱LDCT)，盼助民眾早日發現、治療。（花蓮門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮門諾醫院日前有名乾咳半年多的患者，經低劑量電腦斷層（LDCT）後發現一個約3公分大的腫瘤，確診為肺腺癌，所幸及時治療已控制病情。院方表示，肺癌早期無症狀，多數患者確診已是晚期，目前配合國健署提供具肺癌家族史、重度吸菸史的中老年人等高風險族群，2年1次免費篩檢，鼓勵符合資格者善用，早日發現、治療。

據世界衛生組織資料指出，肺癌是全球癌症死因第一位，也是台灣癌症死因之首，2020年共9629人死於肺癌，占所有癌症死亡人數19.2％。

門諾醫院胸腔科醫師許智凱指出，罹患肺癌的原因很多，如常見菸害（包含二手菸）、空氣污染、特殊職場（如長期暴露於重金屬物質、廢氣或石綿環境）、有家族史、炒菜油煙等，但臨床也曾有患者不抽菸、無家族史、生活習慣良好卻還是罹患肺癌，甚至就醫檢查時已是末期。

由於肺癌早期幾乎無症狀、也不易發現，甚至利用X光檢查因死角導致低於1公分以下的腫瘤，或是躲在心臟、血管、肺臟後方的小腫瘤，都很難被看見，不過LDCT可多角度拍攝人體不同橫切面，也有助於發現1公分以下的肺部結節，進而讓患者即早追蹤、治療。

一名65歲的林姓婦人，半年多來飽受乾咳困擾，本以為是過敏所以未積極就醫檢查，直到某次陪同先生到醫院看病，在醫師建議下做了LDCT，並發現一個約3公分的腫瘤，確診為肺腺癌，經化療及標靶藥物治療，順利控制病情。

許智凱說，LDCT輻射劑量較低，不需注射顯影劑也不必空腹，檢查過程不到5分鐘即可掃描整個肺部，相較一般的胸部電腦斷層須注射顯影劑，對有過敏體質的患者來說，不必過度擔憂，可以安心完成檢查。

門諾醫院表示，國健署自7月1日起，針對肺癌高風險族群提供稱LDCT篩檢，凡具家族病史45至74歲女性或50至74歲男性且其父母子女或兄弟姐妹經診斷為肺癌者、50至74歲有重度吸菸史達每年30包但有意願戒菸者，及戒菸15年內的重度吸菸者，都可免費到醫院接受2年1次的篩檢，呼籲符合資格者善加利用，諮詢、預約電話為03-8241526。