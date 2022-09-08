美國民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮．墨菲（Stephanie Murphy）（前排中右）8日率跨黨派眾議員訪問立法院與立委江啟臣（前排中左）等人座談。（姚志平攝）

美國眾議員訪問團。（周毓翔攝）

法國參議院訪問團。（周毓翔攝）

美國8名跨黨派眾議員、法國參議院歐洲事務委員會副主席貝勒率團訪台，今天美法兩團都到訪立法院，與我立法委員交流。國民黨立委江啟臣指出，我方認為美方對台軍事上的承諾應該更具體，美國眾議員對此也坦言在對台安全維護承諾這塊，應該可以做到更清晰。

美國及法國國會訪問團今天相繼到立法院訪問，美國由美國民主黨籍聯邦眾議員史蒂芬妮·墨菲（Stephanie Murphy）率團，法國則由參議院歐洲事務委員會副主席貝勒發(Cyril Pellevat)率團訪問。

我跨黨派8名立委也與美方8名跨黨派眾議員交換意見，江啟臣指出，會中多關注台海情勢，我方這裡也提出對於台美軍事交流合作、下禮拜美國要審查的《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）的關切，此外，除了台美21世紀貿易倡議，也呼籲美方應該把台灣納入印太經濟架構，其他還有能源議題、人口販運等。

江啟臣也提到，我方有提出希望美方對台承諾可以更具體，不希望做承諾上的模糊，美方眾議員也認為，在安全維護上，對台承諾可以更清晰。民進黨立委羅致政也指出，美方近幾次訪團也都主張戰略模糊政策應該可以更清晰，《台灣政策法案》（Taiwan Policy Act of 2022）就是相對清晰的法案。

不過江啟臣也強調，此次來訪時間很短，尤其雙方都是跨黨派議員，所以每個人表達意見不見得一致，不過都有持續深化雙邊關係的共識，怎麼落實到讓人民可以感受到，因此都希望這樣的交流將來可以持續。

立法院長游錫堃接待法國訪團時表示，法國是一個愛好民主自由與和平的國際強國，非常關切太平洋地區的穩定與安全，在印太地區有逾百萬法國僑民及8000名駐軍，常派遣機艦巡弋，捍衛公海航行自由，是印太安全不可或缺的重要力量，非常感謝法國在今年2月發表的新印太戰略報告中，稱台灣是經貿策略上的「關鍵夥伴」。