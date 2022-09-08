男誆稱「協商車貸」拖走10車變賣獲利百萬

警方追回未被解體的車輛。（警方提供）

56歲張姓男子自稱車貸協商人員，向融資公司取得個資，再向車主誆稱可處理、整合債務，取得對方同意後，將車拖至花蓮車廠解體、變賣，初估至少10人被騙，不法獲利上百萬，北市刑大經循線追查，逮捕張在內的2嫌，依詐欺、竊盜罪送辦。

北市刑大偵七隊日前獲報，有民眾車子有貸款，但因經濟拮据等因素還不出錢，這時突然有自稱融資公司代表上面，表示可以出面協調、整合債務，車主同意後，車子最後卻不知所蹤。

另有被害民眾則是還不出錢，債務公司人員上門催討，表示要將車子拖走，車子後來也消失不見，等正牌職員來電時才知被騙。

警方初查有10人遭類似手法誆騙，深入追查後，鎖定56歲張男涉嫌，張曾在汽車融資公司委外的訪視拖吊上班，專門替業主四處尋找繳不出貸款的車輛，每找到1台報酬3000元，張在該行工作3、4年，對該行業十分熟悉。

張離職後夥同28歲陳男，兩人透過不肖前同事取得車籍資料，再假冒融資公司代表，向欠款車主佯稱要協商，藉機將車子拖至偏僻車廠，將車子解體、變賣，初查光在花蓮、宜蘭便已獲利上百萬元。

警方經循線追查，日前逮捕2名犯嫌，並找回10部被藏起來尚未解體的車輛，全案依詐欺、侵佔、竊盜等罪送辦。