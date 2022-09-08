BA.5雙價疫苗採購爭議延燒，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今親上火線出席疫情記者會，重申目前各國都無法採購到最新疫苗，等到廠商大量供貨，至少要幾個月的時間，包括歐洲、加拿大都建議民眾不應等待，有BA.1雙價疫苗就先接種。

台灣預計9月底開打BA.1雙價疫苗，李秉穎表示，BA.1雙價疫苗臨床試驗結果顯示，對於BA.4、BA.5的抗體效價高於原型株的反應。不管民眾是否曾染疫，雙價疫苗的對BA.4、BA.5都是比較有效的。

李秉穎表示，最近一直有一些質疑，說我們為何不買BA.5雙價疫苗，主要是因為這款疫苗還無法馬上上市。世界各國中，通過BA.5雙價疫苗緊急使用授權（EUA）的只有美國一個國家，根據的是動物實驗資料。

對於BA.5雙價疫苗是否能用在人體，李秉穎表示，還要經過藥政單位審查，我們也持續關注。雖然指揮中心先買的是BA.1雙價疫苗，但是未來有BA.5雙價疫苗可以買，經過審查也會考慮使用，只是目前無法馬上拿到。

李秉穎表示，目前各國的態度一樣，歐洲、加拿大都是先使用BA.1雙價疫苗，因為BA.5雙價疫苗從開始供貨到使用至少需要幾個月的時間，包括歐洲藥品管理局、加拿大衛生部都建議民眾不應等待BA.5雙價疫苗，有BA.1雙價疫苗就趕快打。

他進一步解釋，這主要是因為病毒變異速度快，平均3～6個月就會出現突變病毒。距離BA.5出來到現在已經幾個月，預期年底前還會有新的變異株，說不定會是BA.6，可能會逐漸取代BA.4、BA.5。

「如果我們要等待BA.5雙價疫苗，可能要2、3個月」，李秉穎表示，到時BA.5可能已不是主流，我們永遠都變成在等待，永遠都沒有打到疫苗，因此各國都建議不要等待新的疫苗，我們現在的策略是，先有的我們就先打，等BA.5雙價疫苗可以供貨，當然會考慮採購。