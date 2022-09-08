藝人楊丞琳近日在大陸節目上表示「吃海鮮是奢侈的在那（指台灣）。」引來不少網友出征，認為她惡意貶損台灣，甚至連公部門都跟著蹭熱度，對「海鮮奢侈說」提出質疑。而臉書粉絲專頁「逆風的烏鴉」分析2016年民進黨執政後的物價指數，強調海鮮目前的價格就是史上最貴，「到底民進黨政府這些人和側翼們，有啥臉面去吹噓海鮮很便宜啊？」

楊丞琳日前參加節目時提到，「其實我在台灣沒吃過什麼海鮮。」「吃海鮮是奢侈的事。」引發網友怒火。文化部則於6日在臉書提及，台灣四面環海，不僅有精良的漁業及養殖技術，也有悠久的食魚文化，發展出多樣的海味飲食，高檔如紅燒錢鰻、紅蟳米糕等宴客大菜，與干貝、鮑魚、海參等頂級乾貨，亦有親民的蚵仔麵線、蚵仔煎、煎白帶魚、熱炒等庶民小吃與家常菜，人人生命經驗不同，奢不奢侈，其實見仁見智。

對此，逆風的烏鴉認為，其實可用物價指數當成客觀標準，來判斷海鮮到底貴不貴，從主計處統計資料可發現，自2016年民進黨執政到今年8月為止，若2016年物價指數是100，今年8月的物價指數則為107.69，意即6年來，大約上漲了7.69%。

若單以水產品統計，逆風的烏鴉指出，從2016年到今年8月為止，水產品的物價指數大約上漲了19.95%，「這是什麼概念？就是說6年來水產品上漲的幅度，是平均物價指數的2.6倍左右。」至於被普遍認為漲很多的穀類及其製品價格，今年8月的物價指數是111.41，水產品上漲的幅度是其1.74倍。

「不要怪我用『水產品』，因為這是爵卿的標準。既然它們覺得虱目魚和吳郭魚都是海鮮，那把所有水產品算在海鮮裡應該不過份。」逆風的烏鴉強調，不管在任何時候，海鮮奢不奢侈都是見仁見智，但從物價指數看，現在這個時刻，海鮮就是史上最貴，不懂民進黨政府和側翼，為什麼還好意思吹噓海鮮價錢很便宜。