雲林縣高粱、硬質玉米發芽率不佳，雲林縣長張麗善（前右三）呼籲中央補助。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣高粱、硬質玉米因上個月經常出現強降雨，導致發芽率不佳，雲林縣長張麗善8日前往土庫鎮勘查農損情況，呼籲農委會體恤農民辛苦，讓他們可以領取轉作補助與天然災害救助，以彌補這段時間的人工、肥料、農藥、管理等相關成本，不要讓農民血本無歸。

政府為減緩高鐵沿線地層下陷問題，鼓勵農民在高鐵周邊種植高粱、硬質玉米等低耗水作物，雲林縣硬質玉米栽種超過2000公頃，高粱有200多公頃，上個月因強降雨導致2種作物發芽率不佳，雲林縣政府上個月3度會同農委會台南區農業改良場、農糧署中區分署勘災。

張麗善表示，勘災結果硬質玉米及高粱平均受損達5成以上，縣府於8月23、26、29日發函農委會，建議公告辦理農業天然災害現金救助，不過農委會函復縣府，認為高粱及硬質玉米目前尚屬補植適期，請縣府輔導農民評估補植或重新播種，並加強後續田間栽培管理等作為。

張麗善說，雲林高粱及硬質玉米受損程度已達5成以上，符合天然災害現金救助標準，如依農委會建議進行人工補植方式辦理，其成熟度會不一致，造成硬質玉米品質參差不齊，減少農民收益並增加種植成本。

土庫鎮農會總幹事黃萬聰提到，高粱若補植、重新種植，要花費一筆很大的金額，若沒有達到轉作標準，轉作補助金額會減少，這樣農民損失很大，希望政府能夠設法協助。

農民指出，他配合政府節水政策，今年首度嘗試種植1甲多地高粱，結果8月遇到強降雨，高粱怕潮濕，剛種植的種子碰到雨水會腐爛，發芽率不到2成，若沒有補助的話，損失很慘重。