高雄鋼鐵人持續補強戰力，今日宣布與賽爾維亞籍洋將「鉑伊（Andrija Bojić）」完成簽約。鉑伊身高208公分、體重105公斤，臂展近220公分，主打內線四、五號位，去年在賽爾維亞最高層級的KLS聯盟代表KK Mladost Zemun隊，繳出場均20.4分、6.4籃板、1.3阻攻的亮眼成績。

鉑伊今年29歲，職業生涯10年，效力的球隊拿過3次冠軍，前年於馬其頓聯賽效力MZT Skopje Aerodrom隊，與鋼鐵人本季新洋將鐵米（Femi Olujubi）攜手為球隊拿下年度冠軍。

鉑伊打法能裡能外，擁有多種得分手段，防守端也十分積極強悍，2014年在賽爾維亞KLS聯盟效力OKK Beograd隊，場均17.4分、9籃板、2阻攻的全能表現，也拿下該年的年度MVP。

總教練格魯諾維奇表示，鉑伊是一位相當聰明的左手球員，擁有內外兼具的進攻手段，得分能力佳，防守端十分積極並擁有出色的臂展長度，以及優異的身體對抗性，十分期待他與昔日冠軍隊友鐵米的配合，帶領鋼鐵人衝擊季後賽。

鋼鐵人今年的新洋將取名都導入元素的小巧思，「鉑伊」的「鉑」是尊貴的象徵，是極為稀有的金屬，鉑的延展性高，也具極強的抗腐蝕性，球團期待鉑伊能盡快融入，為球隊帶來不一樣的化學效應。

鉑伊目前已抵達台灣，正在進行3+4的隔離檢疫，出關後將立即與球隊會合，調整體能並到最佳狀態並儘快融入團隊，為即將到來的South賽熱身賽及2022-23新賽季做準備。