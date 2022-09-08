西班牙最大的油氣公司西班牙國家石油(Repsol)執行長在周三指出，歐洲需要再思考能源轉型，轉型是出於意識形態考量還是技術考量，而且轉型也阻礙了對其它能源的投資。

執行長Josu Jon Imaz還說，俄羅斯入侵烏克蘭不是天然氣價格飆漲的唯一原因。

Imaz在一場能源活動上說，「在歐洲，我們選擇了一種意識形態上的能源轉型，並且出於意識形態理由而非技術理由，去選擇和阻止了某些能源資源的投資」。

關於被排除的能源投資中，Imaz提到了頁岩礦床的天然氣，出於環境因素考量例如地下水的汙染，該項能源的開採在西班牙和部分歐洲國家被禁止。

執行長說，加強歐洲天然氣的開採，有助於減少對俄羅斯能源的依賴。

依據Imaz的說法，歐洲能源轉型惡化了當前的能源危機，也沒有解決它應解決的二氧化碳排放問題。

西班牙是歐洲再生能源發展的先驅國家，西班牙國家石油也已經啟動多項再生能源計畫，並計畫安裝更多風力、太陽能、水力發電廠。也將出售該公司石油業務25%股權的所得，其中絕大部分投資於再生能源計畫。