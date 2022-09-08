新冠肺炎BA.5變異株疫情升溫，美國食品藥品監理局（FDA）日前已通過給予莫德納與輝瑞BA.5雙價疫苗的緊急使用授權（EUA），但我國仍採購BA.1雙價疫苗，疫情指揮官王必勝解釋FDA通過的BA.5雙價疫苗是以動物實驗為主，並非正規方法，引發專家質疑以片面資訊誤導民眾。今王必勝親上火線，面對詢問，卻由疾管署長周志浩代答說明。

王必勝上周表示，送進美FDA審查的BA.5雙價疫苗資料，是以動物實驗為主，參考BA.1的臨床試驗佐證資料，並非正規做法，他對此感到訝異。王必勝並以下雨打傘做比喻，「我們即將面臨大雨，應該用準備好的雨傘擋雨，而不是去期待新型雨傘」。

呼吸胸腔重症科醫師陶宏洋打臉表示，全球每年都要預測今年可能流行的流感病毒株，並重新製造當年度的疫苗，並不需要重新做臨床試驗，美國FDA也是根據同樣的道理，來驗證BA.5的有效性和安全性。他質疑，王必勝是國人仰賴的指揮官，竟以片面資訊誤導民眾。

今天直播記者會上，記者也問，美國、澳洲何可以通過BA.5，且每年因為流感疫苗也是不用試驗動物試驗就可以施打，為何BA.5沒有比照相同的標準？

對此，王必勝一度拿起麥克風要說明，停滯數秒後，改由疾管署署長周志浩代答。

周志浩表示，流感疫苗已經取得正式藥證，且是經過長期使用、有確信的疫苗，至於新冠疫苗還是EUA緊急授權使用期間很短，因此可能並不適合拿來比擬，這是主要思考的原因。

另外，次世代疫苗何時會開放給年輕人施打，觀察指標為何？王必勝表示，本周一ACIP有給建議，分成兩階段施打，在往後才會考慮其他民眾施打，兩梯次打完再討論。

至於未來若要購買BA.5的疫苗，是否需要要另外簽約嗎？還是隨時可以換貨？王必勝解釋，同樣都是包含我們與莫德納之前簽的合約中，除非是其他公司，才要另外再簽。