林姓小六男童晚上11點不睡覺、還在玩手機，被生父、媽媽的前男友劉姓男子發現後痛打，隔天上學老師發現男童身上有傷，立刻通報社工。檢警介入調查，驚見男童家人關係複雜，但都說劉男只有打男童屁股。高雄地院法官不採信眾人說詞，依成年人故意對兒童犯傷害罪判劉男5月，可上訴。

2021年4月11日晚上11點，男童不睡覺還在玩手機，被劉男發現後痛打一頓。隔天林童去上學時，被老師查覺他身上佈滿瘀傷，懷疑男童被家暴，急忙通報社工介入調查，社工獲報後也立即報警。

男童表示，因為玩手機不睡覺被劉男教訓，劉男先罰他半蹲，後來用塑膠藤條打他，打完後用手揍他，再用腳踹肚子。

劉男辯稱，男童身上的瘀傷不是他造成的，當天放學就有發現男童四肢、胸口有瘀傷，全是他自己在學校玩的時候造成的。當天確實有用愛的小手打男童屁股，但也是男童自己要求他的懲罰。

檢警發現，男童跟媽媽、媽媽現任男友、劉男、劉男現任女友、劉男母親、劉男母親男友一起住，家庭關係複雜。男童的媽媽及其男友，以及劉男女友均作證，有聽到或看到劉男當時打小孩的屁股，應該沒有打其他的身體部位。

但法官認為，男童同住家人的證詞疑點甚多，可信度不高。事發後男童說就算劉男向他道歉也不原諒，法官根據醫院診斷書及相關證詞，認定劉男涉犯成年人故意對兒童犯傷害罪、判其5月，不得易科罰金，全案仍可上訴。