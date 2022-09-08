中秋恐釀"疫情高峰"?! 醫籲做"3件事"降感染風險│中視新聞 20220908

明天就是中秋連續假期，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，指揮中心並未禁止烤肉，但提醒確診者同住親友，無論是0+7或3+4，返台入境3+4的民眾，以及正在7天居家照護的確診者，都不能參加烤肉聚會，也呼籲尚未接種疫苗的長者和幼兒，盡量不要參加。

外界關心中秋節後疫情恐上揚，王必勝說明，根據之前推估，這一波疫情高峰會落在9月中下旬、大約9月20日附近，但還會隨著近期資料做調整，至於最高峰單日個案數，高低推估從3萬到6萬例都有可能。

目前每周入境人數總量上限為5萬人，但國內大學陸續開學，教育部今天表示，境外生可採外加名額入境。王必勝說明，由於境外生都會在短期間內入境，指揮中心將配合辦理，但目前也還沒到5萬人上限，因此還沒使用到外加名額。

至於邊境放寬的下一步進度為何？王必勝強調，入境檢疫3+4要變成0+7是很明確的方向，只是實施的時機，現在疫情就看BA.5這一波，目前看起來持續上升中，如果能到高點、趨勢轉下，就是可以考慮開放的時程。