蘋果全新的iPhone 14系列終於亮相，此次美國iPhone售價沒有調整，但台灣官網價格則全系列上漲2000元，此次幾大亮點包括A16仿生晶片、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max採用全新的「動態島」功能（Dynamic Island)，以及推出大尺寸Plus版本等，但知名YouTuber Joeman熬夜看完全系列的介紹，卻直言「非常無聊」，他表示，看到iPhone 14沒有Type-C和指紋辨識，這2大期待落空讓他很失望。

在蘋果秋季發表會登場後，Joeman火速在頻道上推出一支新影片，分享自己對iPhone 14的感想，其中有2點讓他很失望，首先是不給Type-C，新一代手機充飽電仍然需要80到90分鐘，分析此次更新這麼少，可能是因為安卓陣營有點弱，蘋果認為沒被威脅，加上開發Lightning線太賺錢，蘋果捨不得改；再來則是沒有給指紋辨識，他覺得看完發表會的感想就是「非常的無聊。」

PTT部分網友也表示，此次沒有令人期待的Type-C規格，「我等type-c版本出再換吧」、「沒type-c沒有換的必要」、「先買iPad，iPhone等typeC版的」、「沒usb c還是算了，只想雙系統一條線」、「至少換個type-c才叫有感升級好嗎？光鏡頭升級有啥用？」。

但也有網友直呼會換iPhone 14，「已經預購Pro Max了」、「會，因為我的iPhone 8 Plus快爆了」、「有點想，iPhone X電量已經爛死了」、「iPhone 7燙到拿不住了，看來撐不下去了」、「iPhone 12已經垂死邊緣，一定要換了」、「目前用SE，一切都很好，但電池悲劇。可能會直上14 Pro Max，應該升級會很有感」、「果粉會買跟手機該換的會買，結案」、「紫色真的很漂亮」。