福爾摩沙台新夢想家球團今日宣布，體能勁爆且防守全能的鋒衛搖擺人波因特（Sir’ Dominic Pointer）正式加盟，成為夢想家新賽季洋將戰力的最後一塊拼圖，台新夢想家總經理韓駿鎧表示，球團看中他強勁的體能、具侵略性的防守態度以及全能且注重團隊的球風，期待新賽季看到他發揮強勢的防守能力與爆發力，帶來精彩的賽事！

現年30歲的波因特身高6呎7吋（約198公分），過去曾在 NBA 2015年選秀以第二輪第53順位被克里夫蘭騎士隊選中，球風屬於攻守兼備的鋒衛搖擺人，具備出色的運動能力，並擁有優異的防守意識，除 NBA G 聯盟之外，波因特先後征戰以色列、黎巴嫩、匈牙利、希臘、委內瑞拉等地之一級聯賽，累積豐富的賽場經驗。

2016-17球季，波因特加盟以色列聯賽的艾羅尼基爾亞特阿塔隊（Ironi Kiryat Ata），場均上場32.2分鐘，展現全能宰治力，繳出20.4分、10.2籃板、2.1助攻，並外帶2.2阻攻和1.9抄截的成績，阻攻數據為該聯賽之冠，更入選了以色列聯賽年度第一隊、年度防守第一隊，並抱回了年度最佳防守球員獎項。

2019-2020球季他再度回到 NBA G 聯盟加入克里夫蘭劍客隊（Canton Charge），場均上場25.8分鐘，貢獻11.9分、5.5籃板、1.9助攻，以及2阻攻、1.9抄截的全能數據，賽場表現持續提升。

台新夢想家總經理韓駿鎧表示，波因特的防守全能，且擁有很驚人的爆發力，「很開心波因特能夠加入我們，他的防守態度十分積極，進攻端也注重團隊配合不貪功，相信他能夠很快的融入我們！」總教練朱利爾斯（Kyle Julius）也提到，波因特是為攻防兩端皆具威脅性的全能型球員，「他強硬的攻防態度將可以更加鞏固我們的體系，我也知道球迷們一定會喜歡他的球風！」

對於即將加入夢想家，波因特表示，他非常期待能夠盡快與教練團及隊友們相見，也已經做好十足的準備投入訓練！「我先前有看了許多夢想家的賽事，對於球迷們的熱情與帶來的能量印象深刻，非常期待可以來到台灣生活，體驗不同的文化！」

台新夢想家全員已於日前開訓，波因特則將於近期抵台，預計9月中將跟隨球隊投入訓練以備戰新賽季。