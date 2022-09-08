台北市長參選人蔣萬安，8日拜會台灣基督長老教會雙連教會長老江彥霆（右）並向他請益。受訪時江彥霆表示，希望蔣萬安能帶領台北，擦亮首都招牌。（粘耿豪攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安今向台灣基督長老教會雙連教會長老、前總統馬英九執政時期的國策顧問江彥霆拜會請益，由於台灣基督長老教會色彩偏綠，江彥霆被問到「台北市長是否支持蔣萬安？」一度語塞，蔣萬安趕緊打圓場，強調宗教一直都是保持客觀立場，不分黨派、顏色。

蔣萬安說，他擔任立委每個會期都在社福衛環委員會，有很多機會參加社福活動，雙方碰過面但沒機會好好當面請益，不僅宗教活動，江彥霆過去長期關注急重症病友權益，江還是師大美術所副教授，因此在城市美學設計規畫上也向長老請益，太太也是長老教會的一員，從小參與教會活動。

不過，蔣萬安今天未前往教會拜訪，而是讓江彥霆前來蔣萬安位於新生南路的後援會總會，媒體問及，是否因為長老教會色彩偏綠，怕到長老教會有壓力？江彥霆解釋，因為自己就住仁愛路，蔣萬安本來想到他家拜訪，不好意思麻煩蔣萬安跑一趟，他希望能讓有在做事的人有更多空間，否則他會不捨，所以自己就近前來就好。

蔣萬安表示，宗教不分黨派顏色，一直是撫慰人心、安定社會、勸人為善的重要力量，今天就社會公益、關懷弱勢等議題請益，未來公私協力，透過宗教力量建構社會安全網，共同規畫更好的市政，也針對城市美學與江交流。

江彥霆強調，過去還不認識蔣萬安時，認為這位年輕人不錯，一直關心長者，一般都是長者關懷長者，很少有年輕人關懷，未來北市需要蔣萬安領導，擦亮首都招牌，是他個人對蔣萬安的期待。

不過，媒體詢問「台北市長是否支持蔣萬安？」，江彥霆卻一度語塞「蛤」一聲，蔣萬安說，宗教一直以來維持客觀，不分黨派、顏色，藉由宗教力量撫慰人心，在疫情期間宗教也扮演角色，江是瑞芳出身，後來隻身來台北，希望每個年輕朋友來到台北都可以靠自己努力實現夢想，江彥霆也笑稱「我就是最大的樣板」。