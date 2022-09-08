中警破獲改造槍械場所2處，共逮捕4人。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方掃蕩槍枝，破獲2處製改槍工廠，朱姓男子以修車廠合法掩護非法，利用專業機具改造衝鋒槍、步槍，遭警查獲後送鑑定，初判均有殺傷力；另1名張姓男子則自稱上網學改槍技術，在廢棄工廠製改槍，2人遭警方查扣槍枝1批及改造工具，皆依違反槍砲罪嫌送辦。

避免槍枝氾濫，內政部警政署在選前執行「全國同步檢肅非法槍械專案行動」，台中市警察局於8月20日至9月2日專案期間，共計查獲查獲4件、4人、各式槍枝7枝，包括，改造手槍4枝、改造步槍1枝、改造衝鋒槍1枝、模擬槍1枝、改造槍械場所2處，展現亮眼成績。

其中，台中市刑大偵三隊破獲，43歲朱姓犯嫌平日經營汽車修理廠，私下卻做非法獲利，利用砂輪機、電鑽、車床機具等工具改造槍械，落網後向警供稱，改槍是興趣，警方當場查扣，改造手槍完成品的衝鋒槍及步槍各1枝，另有模擬槍、槍機半成品、撞針等犯罪證物。

此外，刑警大隊偵八隊查獲28歲張姓犯嫌，他則在1處廢棄工廠改造槍械，上網學習槍械原理，利用工具改造槍枝，警方於現場查扣完成改造之手槍1枝、半成品2枝等，雖然張嫌稱改造槍枝，純粹是個人收藏所用，但警方仍持續追查其槍枝流向。

「槍械零容忍！」台中市警察局表示，斷絕非法槍械來源是這一次執法重點工作之一，要求執勤同仁蒐報具製（改）槍能力犯嫌之查察管制，並清查列管可能製（改）造非法槍械之工廠或倉庫等場所，加強網路購買槍枝零組件之可疑犯行蒐報。

年底九合一選舉將屆，台中市警察局指出，淨化選前社會治安為當前首要工作，屆時將配合內政部警政署持續執行各項專案掃蕩勤務，並依轄區治安狀況自行規劃查緝專案，全力執行選舉維安及查察工作，務求治安平穩，選舉在公平、順利下完成。