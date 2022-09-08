筆電面板出貨第一季受惠遞延訂單出貨與商用機種需求支撐，年成長5.5％，但2月底俄烏戰爭加上通膨問題，終端需求受挫，庫存金額攀高，使得品牌必須進一步減少面板採購量。第三季市場持續遭逢高通膨與升息導致終端需求疲弱衝擊，致使通路端的整機庫存及在途的整機與面板庫存位處高檔，在去化庫存壓力下，筆電面板訂單面臨大幅下修，TrendForce預估第三季筆電面板出貨季減13.4％，約為4,510萬片，甚至低於2019年疫情前同期的4,990萬片。

TrendForce表示，7月筆電面板出貨量1,560萬片，年減34.8％，同時也低於2019年7月疫情前的1,630萬片；而監視器面板7月出貨1,170萬片，年減16.3％，同樣略低於2019年7月的1,180萬片，顯示這波客戶庫存調整的幅度相當劇烈。

不過，監視器面板在第二季有品牌遞延交貨（Back order）的支撐，且大陸封控對監視器整機組裝產能影響不大，故終端需求衰退與庫存問題直至第三季才發酵。在品牌積極去化庫存下，第三季監視器面板出貨量將大幅衰退，預估出貨量下滑至3,130萬片，季減27.7％，低於疫情前2019年同期的3,670萬片。

TrendForce認為，第四季通路與品牌仍積極鎖定在今年底前期望將整機與面板的庫存降至合理水位，因此，對於第四季IT面板需求仍將保守，預估第四季筆電面板出貨量約4,080萬片，年減45.6％、季減9.4％；監視器面板則約2,900萬片，年減40.4％、季減7.2％。