台股在各類股全面彈升，生技股休息後再度轉強，指數開高震盪收高，終場以14583.42點作收，上漲173.37點，漲幅1.2％，成交金額1722.83億元。

央行總裁楊金龍指出，台灣去年經濟成長6.57％，今年上半年經濟成長3.38％，主要機構預測，今年台灣經濟成長率平均近3.5％，明年趨緩至約2.8％，經濟成長趨緩；另外，財政部公布8月出口403.4億美元，雖為歷年最強8月，且是連26個月正成長，但年增率已經收斂至2％，年增率幅度為今年相對新低，預計9月由紅翻黑機率大，顯示出口冷風強，下半年將呈現旺季不旺。

國泰證期顧問處協理簡伯儀認為，觀察中秋節後，上漲機率在後續5天為80％，平均漲幅1.5％，不過後續10天上漲機率降低至67％，若將時間拉長至20天、40天，上漲機率為47％、53％，平均下跌1.4％、1.6％，顯示秋節後指數雖有跌深反彈，但主要集中在短線跌深反彈，若將時間拉長，上漲機率將降低，因此，節後即便指數有反彈，但反彈幅度不宜過度期待。

若就類股表現來看，中秋節後5天塑化、紡織類股上漲機率最高，上漲機率高達87％，其中塑化平均漲幅高達2.8％，表現佳，另外水泥、造紙上漲機率也有80％；至於百貨、電機則是秋節之後表現最差的族群，上漲機率只有53％，且整體平均漲幅也不佳，節後應先避開。