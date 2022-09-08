好好證券和新光投信今（8）日宣布，新光投信16檔共同基金即日在好好證券平台開放投資人買賣。今年以來市場波動劇烈，惟創造投資契機，投資人正好可以善用好好證券「一次定終身」優惠定期定額申購基金、迎向投資新曙光。

新光投信目前管理境內外基金的資產規模近新台幣六百億元，包括ETF、主動式台股和國外基金共有22檔基金，以及總代理利安境外基金。

新光投信董事長劉坤錫表示，新光投信很高興有機會在好好證券平台上架，2022年市場動盪，投資不易，惟當市場恐懼時通常是投資買點，投資有一要、一不要，一要是要掌握對的趨勢，二是不要離場。

新光投信台股基金和主題式基金，例如宅經濟、AI創新和生技醫療，台股是台灣人必備的資產，主題則是未來產業和生活大勢所趨，劉坤錫指出，儘管今年以表現承壓，投資人一定要堅定信心，千萬不要離場，以定期定額漸進式投資，才能掌握市場反轉契機。

好好證券統計顯示，投資人透過定期定額投資，以過去十年的台股三次大拉回，波段的定期定額，投資報酬率遠遠優於單筆申購的投資報酬。

以台股為例，台股加權指數在過去十年的三次大幅拉回─2015、2018和2020年COVID疫情爆發，投資人即使投資在相對高檔，採取定期定額都是不敗策略。例如2020年元月台股站上萬二，投資人在元月初到9月底，單筆和定期定額投資台股，定期定額的投資報酬率10.04%，但單筆報酬率僅有3.43%，定期定額投資報酬率是單筆報酬率，多出6.6個百分點。

在2018年10月和2015年5月為例，同樣採取定期定額投資，單筆若是在波段高點，在一年投資後，會小虧2%。但若在這一年內採取定期定額投資，不僅可以逆轉正，投資報酬變成賺3.88%；再以2015年5月4日到2017年4月28日，投資人長達兩年的定期定額投資，報酬率近11.16%，但單筆只有0.27%，而定期定額報酬率比單筆投資，遠高出10.89個百分點。

另從今年定期定額和單筆台股來看，投資人儘管在元月台股高檔時進場，若定期定額每月進場，儘管到8月中旬近期反彈，定期定額表現小虧7.17%，但比元月單筆進場跌幅近16%，再度印證定期定額投資報酬率，相較高點時單筆承接的報酬率好。