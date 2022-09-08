騰雲(6870)8月合併營收0.45億元，年增51.76％，為單月歷史次高；累計前8月合併營收2.89億元，年增21.06％，法人預估第三季營收有望創歷史新高。騰雲表示，因應疫情成為新常態，OMO線上融合線下的客、商、金流數位轉型解決方案成為產業剛性需求，海內外相關建置訂單已排程到明年，持續墊高一次性與持續性收入，公司樂觀看待今年下半年度業績成長。

以8月收入組成觀察，除百貨商場的在手訂單持續穩定增長外，8月亦有量販及日本大型服飾連鎖品牌的客商金流系統建置訂單簽訂，顯示騰雲開展不同業態的商業場域有成；同時騰雲亦不斷融合新科技精進自身產品，針對既有客戶，如：中國AEON MALL(日本永旺集團旗下的連鎖零售企業)20多個商場，進行全面智慧運營管理系統升級，為集團營收創造良性循環。

展望下半年，根據2022 iThome CIO調查報告中指出，台灣服務業持續開拓及整合新通路及服務，以實現獲客及提升業績，今年投入數位轉型預算較去年大幅增長近5成。

董事長梁基文表示，目前騰雲的訂單滿載，為因應業務拓展需求，近一年已增員超過20％，持續協助場域業者進行數位轉型解決方案布建，下半年業績表現相當樂觀。而下一階段公司的高速成長需要仰賴更多的數位人才加入，公司方面，8月亦與台大系統合作開立實習課程，整合學界資源，培育具有跨域、管理思維的敏捷型數位人才。