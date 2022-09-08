台中的東勢豐原生活圈快速道路（簡稱東豐快）工程，因應國內營造施工量能不足，台中市建設局8日表示，該工程第3標調整招標策略，加入預付款30％，及估驗付款等條件，減少廠商資金調度壓力，7日公告招標，預計10月7日開標，盼吸引優質廠商投標。

建設局透露，上述調整招標策略，還包括契約也納入營建物價指數調整機制，隨物價波動提供合理補貼，且再將履約保證金、投標資格條件與廠商實績彈性放寬，7日公告招標、預計10月7日開標。

台中市建設局長陳大田指出，東豐快2014年8月動工，因環評爭議導致停擺，在大甲溪上留下橋梁，待接續。台中市長盧秀燕上任後，承擔責任重啟推動，努力去年4月通過二階環評，並規劃設計及編列預算，今年4月發包工程。

不過，營造廠商持續觀望，並未參與投標，萬事俱備只欠東風！對此，市府專案分析今年度中央及地方相關巨額採購流標案例之後，調整東豐快施工工法、施工動線、工率成本、標案規模，及營造招商廣域度等，期能招標順利。

建設局指出，東豐快全長9.6公里，工程分為5標，其中，第4、5標跨大甲溪橋梁、東勢段工程已完工，第1至3標環評爭議，也已克服，現辦理第3標工程為石岡銜接大甲溪橋梁段，全長約3.3公里。

面對當前嚴峻的招標困境，建設局表示，中市府力求突破，要克服國內重大公共工程普遍流標問題，評析採購規模與專業營造技術施工量能，主動積極調整發包對策，並得共同承攬，也降低投標廠商資本額門檻。

建設局說，除核實估算調整單價預算，也訂出更合理優化的標案內容，藉提高誘因廣邀廠商投標，歡迎優質團隊共同為國家重大發展建設打拚。