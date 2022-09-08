人美心更美！一名男駕駛等紅燈時，看到一位長髮正妹攙扶老奶奶過馬路，畫面太美讓原PO感動直呼「當下那個moment，我覺得她是全世界最美的女孩！」，貼文曝光後，網友也爆動：這腿真的好香。

一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文表示，今日上午開車等紅燈時，看到一位老奶奶要過馬路，這時候對向出現了一位長髮正妹上前攙扶老奶奶過馬路，溫暖的一幕讓原PO感動直呼「當下那個moment，我覺得她是全世界最美的女孩！」。

原PO頓時也感嘆，「最近新聞上充斥太多詐騙、對立、仇恨、暴力…，我覺得善良必須被看見，這個社會還是有溫暖的！！」。

男駕駛目睹正妹攙扶老奶奶過馬路，感動直呼「當下那個moment，我覺得她是全世界最美的女孩感動直呼」。(翻攝臉書爆廢公社)

照片曝光後，引發網友讚爆，「人美心更美」、「台灣最美的風景」、「勿以善小而不為，人美心善，好人一生平安」、「好孩子」、「這才是真的扶奶奶的標準示範」，但也有不少網友歪樓「我願意照顧她一輩子」、「好棒的奶奶…不是，我是說好棒的女孩」、「奶奶由妹妹守護，妹妹由我來守護！」、「這腿好美」、「這腿真的好香」。