台中市市長盧秀燕昨日（7）與國民黨台中區立委江啟臣，一起在台中市和平區考察市政進度，並由江掌鏡自拍一張兩人的合照。盧強調，唯有向市民朋友面對面請益，最能瞭解需求，他們也將以服務市民的精神，一起位台中的好日子打拚。此文獲得近6000個讚，大批網友盛讚盧、江兩人都是台中優秀政治人物的表率。

盧秀燕昨日在臉書發文，刊出一張與江啟臣的自拍合影，兩人整天都在和平區考察市政進度。盧表示，向市民朋友面對面請益，最能瞭解需求；她會和身為立委的江，一同完善建設、服務市民，一起位台中拚好日子。

盧秀燕也點名多位台中在地政治人物，包括國民黨議員冉齡軒、朱元宏、林榮進、區長吳萬福、吳振嘉、詹森、賴盛功、陳志勇、楊淑青、管慧莉、蕭有祥、徐裕傑、王秋助、羅清輝、吳天祐、蔡金火、劉興水、范忠文、李明毅、張陽生、里長吳振福，也都到現場一起關心。

此文發出後獲得6000個讚、近200則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「台中有你們真好」、「兩位讓我們看見了政治的純淨本質」、「市長帶頭拚，台中好光景」、「最棒的市長」、「其實台中市各項的建設還有公園的整治，是大家有目共睹的，尤其當疫情嚴重時，市長更是盡心盡力的努力將疫情控制，加油，祝市長高票當選」。