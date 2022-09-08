針對前立委鄭寶清登記參選桃園市長一事，民進黨中評會今(8日)下午開會，全體中評委一致通過開除其黨籍。中評會主委賴瑞隆表示，會中全體中評委一致通過決定依照黨規予以除名，開除鄭寶清黨籍。他也向鄭寶清喊話，既然要離開民進黨，就不要再用民進黨名義混淆視聽。

鄭寶清日前痛批民進黨力挺林智堅「走了一個抄襲的，來一個挺抄襲的」，對於桃園市長鄭⽂燦在臉書發⽂，把桃園鐵路地下化推動「爭取」的重⼤政策完全獨攬是他與鄭運鵬⽴委多⽅努⼒推動的成果，鄭寶清更痛批鄭⽂燦，這種「公然說謊」的張冠李戴政治話術欺騙伎倆，企圖為鄭運鵬⽴委的參選市⻑「量⾝訂做」國王的新⾐，真的能夠瞞天過海騙取選票嗎？

民進黨中評會今天下午開會，賴瑞隆表示，中評委都認為鄭寶清參選屬重大違紀案件必須依黨紀處理，希望所有黨員和人民支持民進黨提名的候選人，支持進步的力量。

今天會中也針對其他25件直轄市議員違紀參選、退黨參選案一併開除黨籍，他說，民進黨非常重視這樣的紀律，加入民進黨就應該尊重紀律，我們絕不接受違紀參選、所謂退黨參選的方式。

至於鄭寶清呼籲回歸民進黨「清廉勤政愛鄉土」創黨精神，是否會影響桃園選情？賴瑞隆表示，「勤政清廉愛鄉土」是民進黨創黨最大價值，也是綠色執政品質保證，他呼籲所有國人要認清，唯有團結、有紀律的民進黨，才能成為確保台灣權益的執政黨。他也向鄭寶清喊話，既然要離開民進黨，不要再用民進黨名義去混淆視聽。

依據民進黨公職候選人提名條例第十二條，違紀參選者或不參選者，第三條第一、二、三類，逕由中央評議委員會，同條第四、五類逕由縣市黨部評議委員會於候選登記截止後，10日內從嚴議處。根據紀律評議裁決條例第十二條，本黨黨員未經提名違紀參選者，應予除名處分。