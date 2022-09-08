苗栗疫苗覆蓋率。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天8日新增新冠肺炎本土確診777例，其中男性362人、女性415人，年齡分布1歲以下至90歲，自今年1月1日至今天0點，累積本土案例11萬9868人，人口占比確診率達22.40％。

衛生局長張蕊仙表示，NOVAVAX新冠疫苗全縣僅剩有2千多劑分布在各合約院所，經詢問中央因廠商更改製程，食藥署重新審查後才會安排進貨。待NOVAVAX疫苗有配撥給縣府，衛生局再盡速配發各合約院所供施打。

苗縣目前65歲以上長者各劑次施打率相較全國皆偏低，第1劑未施打施打人數為1萬7130人；第2劑3528人；第3劑3萬1562人及符合第4劑未施打1萬7583人。

目前疫情在升溫當中，建議符合接種條件的脆弱族群，特別是年長者、免疫不全等族群，發生感染的機會很高，如果在等待的過程中感染引發重症將更麻煩，若符合接種資格者，盡速施打現有疫苗，不一定要等新世代的疫苗。

縣長徐耀昌說，叮嚀疫情升溫，面對BA.5來襲不能排除幼童染疫後發生MIS-C甚至腦炎的可能，建議讓小小朋友打疫苗，重症風險比疫苗副作用更高。目前苗栗縣6 個月到 4 歲第1劑施打率29.8％(全國平均31.1％)，感染率大概約 3 成多，所以加起來有40％還沒有施打疫苗。

各合約院所及衛生所皆有供應充足的幼兒新冠疫苗，請家長盡速攜童前往施打。面對即將到來的中秋、重陽等聚會活動，務必遵守現行防疫規定，應勤洗手、戴口罩與不特定人士保持社交距離，未接種疫苗的長者及幼兒不建議參加活動。防疫大家一起來，齊力維護社區健康安全。