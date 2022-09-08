藝人蔡允潔5月跟男友Fraser結婚，7月時公布懷孕3個月的喜訊，近來會不定時在社群網站分享孕婦日常的她，貼出一系列火辣泳裝照，讓粉絲相當驚艷身材如此有料，不過事後卻收到有些人的私訊，認為她既然當媽了，作風就應該保守些，她也發文強調「選擇不被道德綁架，也是我自己的意念」。

蔡允潔日前PO出挺著孕肚去游泳的照片，主要是想分享游泳對孕婦是很好的運動，因為在水裡肚子重量相對減輕，沒想到事後卻收到網友傳來「媽媽應該要保守」、「媽咪不該這麼開放」等私訊，這讓她疑惑表示：「誰說媽媽一定要是什麼樣子，我想紀錄小福星在我肚子裡時，身體的每一個感受和變化」。

蔡允潔表示這些紀錄和分享不僅是為了自己，也是為了留念，接著強調：「分享是我自己的意念，可是選擇不被道德綁架，也是我自己的意念」，更語帶感嘆表示：「媽媽沒有只能是什麼樣子，不管什麼變化女人要好好疼愛自己」。

網友眼見蔡允潔高EQ回應，紛紛留言：「懷孕還是可以性感啊，麻煩辣起來」、「開心做自己，以後才不會後悔」」、「真的每個人都要好好的愛自己」、「做自己最好，那麼多人住海邊，自己管好就好，還有時間管別人」、「做自己就好，支持妳的想法」、「嘴臭說不出好話，那些只會批評的人他們住海邊都管很多」。